Порошенко обговорив із Генсеком ООН введення миротворців на Донбас

Президент України Петро Порошенко провів зустріч із Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, на якій обговорювалося питання введення на Донбас миротворців ООН і ситуація в Криму.

Порошенко та Гутерріш погодилися з тим, що повноцінна миротворча місія буде сприяти відновленню миру на Донбасі, а розгортання місії має відбуватися з дотриманням базових миротворчих принципів ООН.

Прес-служба АП повідомляє, що президент України також подякував ООН за надання гуманітарної допомоги внутрішньо переміщеним особам, а також потерпілому цивільному населенню Донбасу.

Під час переговорів згадали також про резолюцію ГА ООН по ситуації з правами людини в Криму, яку влада РФ не поспішає виконувати.