Росія використовувала Facebook для втручання у вибори в США, - Цукерберг

Росія створювала фейкові акаунти для поширення у соцмережі політичної реклами під час останніх виборів президента США.

Про це у відеозверненні.заявив засновник соцмережі Facebook Марк Цукерберг.

Він також повідомив про те, що його компанія активно співпрацює з американськими чиновниками і допомагає їм розслідувати можливе втручання російської влади у вибори президента США за допомогою покупки політичної реклами в соцмережі.

За його словами Цукерберга, фахівцям Facebook все-таки вдалося розкрити активність Росії в соцмережі, і вся отримана інформація була направлена американському спецпрокурору.

"Ми також повідомили про це Конгрес, і я розпорядився, щоб наші фахівці відправили всю інформацію про цю рекламу також і до комісії Конгресу", – додав засновник Facebook.

При цьому Цукерберг запевнив у тому, що він і його команда продовжать розслідування активності користувачів в соцмережі під час минулих американських виборів президента.

"Ми можемо знайти ще більше доказів, і якщо це трапиться, в будь-якому випадку, ми продовжимо працювати з урядом. Ми розслідуємо втручання інших держав, включаючи угруповання з Росії та інших країн колишнього СРСР, щоб встановити, яким засобам вони користувалися", – додав він.

Підбиваючи підсумки свого звернення Цукерберг пообіцяв, що Facebook зробить все можливе, щоб виявити "обсяг втручання РФ у вибори".