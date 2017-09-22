Сьогодні відзначається Всесвітній день без автомобіля

Сьогодні, 22 вересня, у багатьох країнах світу проводиться Всесвітній День без автомобіля (World Carfree Day), девіз якого - Місто як простір для людей, простір для життя.

Зазначимо, що вперше акція День без автомобіля пройшла у Франції в 1998 році. Тоді в заході брали участь всього близько двох десятків міст. Зате вже до 2001 року до руху офіційно приєдналися більше тисячі міст у 35-ти країнах світу, зокрема, в Японії, Бразилії та Канаді.

На батьківщині акції, у Франції, 22 вересня для автомобільного транспорту традиційно перекриваються дороги центральної частини Парижа. На вулицях можна побачити лише таксі і електромобілі. Для тих, хто боїться запізнитися на роботу, пропонуються велосипеди, які можна отримати безкоштовно під заставу посвідчення особи.

У ряді міст, причому як в найбільш екологічно просунутих містах Півночі (Амстердамі, Копенгагені, Стокгольмі, Осло, Гельсінкі, Торонто та інших), так і в нових "зелених столицях" Півдня: Боготі (Колумбія), Куритибі (Бразилія), вживаються заходи з обмеження використання індивідуальних автомобілів для повсякденної їзди по місту поряд з розвитком комфортного і зручного громадського транспорту, пішохідних зон, велосипедної інфраструктури.

Також варто згадати і про те, що багато мегаполісів світу проводять своєрідні велодемонстрації. Перша така велодемонстрація була організована в 1992 році велосипедистами Сан-Франциско. Тоді в ній брало участь лише 48 осіб, проте кількість демонстрантів та місць проведення пробігів швидко зростало.

Наразі кількість міст-учасників уже досягло 230. Найбільша кількість учасників на демонстраціях у Лондоні, Сіднеї, Мельбурні, Сан-Франциско, Будапешті. Наприклад, у Будапешті кіькість демонстрантів доходить до 30 тисяч людей. Гасло всіх демонстрацій єдине: "Ми не заважаємо руху; ми самі - рух".

В той час, як одні країни працюють над скороченням автомобільного потоку, інші, такі, наприклад, як Японія, прагнуть скоротити шкоду, яку завдає автомобіль навколишньому середовищу. До 2030 року всі автомобілі в країні повинні будуть працювати на суміші етанолу і стандартного бензину. Спалювання цієї суміші завдає навколишньому середовищу меншої шкоди, ніж використання застосовуваного сьогодні моторного палива.

У розвинених країнах ведуться дослідження, спрямовані на створення екологічно чистих видів палива. Організатори акції Всесвітній День без автомобіля вважають, що кожен водій повинен вносити свій внесок у загальну справу. Наприклад, елементарне регулювання двигуна машини може скоротити шкідливі викиди на 10%.

Водіям також рекомендується: глушити мотор при зупинках; продумати, як можна уникнути тривалих прогрівів двигуна в холодну пору року; поважати права пішоходів, гальмувати перед "зеброю" і знаками пішохідного переходу, не ігнорувати і не притискувати до бордюру велосипедистів; влаштовувати "розвантажувальні дні" без автомобіля, заздалегідь спланувавши, як добиратися до роботи іншим способом.

За приблизними оцінками, в акції День без автомобіля щороку беруть участь більше 100 мільйонів осіб у 1,5 тисячі міст світу.