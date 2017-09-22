Суд продовжив арешт Єфремову ще на 2 місяці

Старобільський районний суд Луганської області задовольнив клопотання прокурора Павла Кожуховського про продовження терміну утримання під вартою колишнього голови парламентської фракції "Партії регіонів" Олександра Єфремова на 60 днів.

Як повідомляє "Радіо Свобода", відповідне рішення оголосив головуючий суддя Олександр Пелих.

"Суд вважає за необхідне продовжити термін утримання під вартою Єфремова на 60 днів, а саме до 20 листопада 2017 року включно", – заявив він.

Разом з тим суддя Пелих підкреслив, що запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, особистої поруки, домашнього арешту, застави не можуть бути застосовані до осіб, які підозрюються або обвинувачуються за деякими з інкримінованих Єфремову статей Кримінального кодексу.

Як повідомлялося, 4 січня Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно Єфремова. Його звинувачують в організації захоплення будівлі Луганської ОДА (ч. 3 ст. 27, ст. 341 КК України); в пособництві в захопленні Управління Служби безпеки України в Луганській області (ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України).

Також Єфремова звинувачують у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, особою, яка є представником влади, за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 110 КК України); організаційному та іншому сприянні створенню та діяльності терористичної організації "Луганська народна республіка" (ч. 1 ст. 258-3 КК України); державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).