Тіллерсон: Ядерна зброя веде КНДР до ще більшої ізоляції

Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що ядерна зброя не забезпечить безпеку КНДР, а тільки зміцнить волю США та інших країн стримати північнокорейську агресію.

За його словами, ядерні випробування ведуть КНДР до ще більшої ізоляції, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Північна Корея піклується лише про виживання власного режиму, але, насправді ядерна зброя веде лише до більшої ізоляції і позбавлень, погроз на нашу адресу і на адресу всього міжнародного співтовариства, зовсім не забезпечує безпеку для режиму", - сказав держсекретар.

Він також зазначив, що КНДР - це приклад того, "чому держави повинні працювати над виконанням норм нерозповсюдження".