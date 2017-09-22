Трамп порадив Порошенку усунути корупцію та покращити бізнес-клімат, - Білий дім

Президент США Дональд Трамп, похваливши реформи в Україні, закликав президента України Петра Порошенка продовжувати працювати над усуненням корупції та покращенням бізнес-клімату.

Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

"Президент Трамп привітав реформи в Україні, які сприяють економічному зростанню та оборонному потенціалу в країні, і закликав президента Порошенка продовжувати працювати над усуненням корупції та покращенням бізнес-клімату в країні", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, Трамп підтвердив підтримку США щодо суверенітету та територіальної цілісності України.

"Президент Трамп та президент Порошенко обговорили шляхи досягнення миру на Сході України", - повідомляє прес-служба.

Також, у своєму Twitter Трамп написав: "Було чудово зустрітися сьогодні з президентом України Петром Порошенком тут у нас в Нью-Йорку".

Нагадаємо, після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку президент України Петро Порошенко заявив, що Сполучені Штати повністю підтримують позицію України щодо розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі.