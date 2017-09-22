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У Чорному морі затонув човен з мігрантами: 4 загиблих, 20 зниклих

22 вересня, 2017 - 14:28
Фото Reuters

Чотири людини потонули та приблизно 20 осіб пропали безвісти після того, як рибальське судно з мігрантами затонуло у Чорному морі біля берегів Туреччини.

Про це повідомляє Anadolu.

Тридцять вісім мігрантів були врятовані, однак наразі триває рятувальна операція з пошуку ще приблизно 15-20 осіб.

Повідомляється, що човен затонув о 5.03 ранку (за місцевим часом) на північ від села Кефкен, що знаходиться на схід від Стамбула.

Наразі невідомо, куди саме мав відправитися човен.

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