У Чорному морі затонув човен з мігрантами: 4 загиблих, 20 зниклих

Чотири людини потонули та приблизно 20 осіб пропали безвісти після того, як рибальське судно з мігрантами затонуло у Чорному морі біля берегів Туреччини.

Про це повідомляє Anadolu.

Тридцять вісім мігрантів були врятовані, однак наразі триває рятувальна операція з пошуку ще приблизно 15-20 осіб.

Повідомляється, що човен затонув о 5.03 ранку (за місцевим часом) на північ від села Кефкен, що знаходиться на схід від Стамбула.

Наразі невідомо, куди саме мав відправитися човен.