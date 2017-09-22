У Фінляндії поширюється антиукраїнська пропаганда, - МЗС

Посол України в Фінляндії Андрій Олефіров заявив про поширення в країні російської пропаганди, яка спрямована на підтримку агресії проти суверенітету і територіальної цілісності України.

Про це йдеться у його заяві на офіційному сайті посольства України у республіці Фінляндія.

"Незважаючи на зусилля міжнародного співтовариства, спрямовані на врегулювання ситуації на сході Україні, спричиненої військовою агресією Російської Федерації на Донбасі, деякі фінські громадяни поширюють шкідливі ідеї шляхом підтримки агресії проти суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться в заяві Олефірова.

Посол звернув увагу на діяльність голови "Антифашистського комітету Фінляндії" Йогана Бекмана та його поплічників, які підтримують військову агресію Росії проти України. Олефіров повідомляє, що недавно прихильники Бекмана вирішили організувати так звану "Міжнародну експертну конференцію", щоб поширити ідею визнання самопроголошеної "ДНР" серед громадян Фінляндії, Швеції, Норвегії та Данії.

"Серед тем "конференції": "НАТО як гібридна загроза в країнах Північної Європи; русофобія та пропаганда НАТО у західних ЗМІ; захист інформації т.зв. "Донецької народної республіки"; визнання "ДНР" у Фінляндії, Данії, Норвегії та Швеції", - інформує український посол.

Також зазначається, що "команда" Бекмана створила фейковий веб-сайт "Європейського центру протидії гібридним загрозам", заснованого у Ґельсінкі раніше цього року, щоб підірвати діяльність реального центру.

Український посол вважає, що така «конференція» повинна викликати "законне і серйозне занепокоєння влади Фінляндії, беручи до уваги те, що публічна популяризація діяльності терористів, що тримають тимчасовий контроль над окремими районами Донецької та Луганської областей України, явно суперечить офіційній політиці Фінляндії та ЄС". При цьому він висловив вдячність Фінляндії за незмінну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України.