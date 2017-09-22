У Харкові на Міжнародному економічному форумі планують підписати угоди на майже $75 млн

30 міжнародних делегацій, 15 послів найуспішніших економічних держав та понад 500 учасників загалом. У Харкові проходить IX Міжнародний економічний форум «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи». Голова ХОДА Юлія Світлична зазначила – готувалися до цієї події цілий рік. Адже серед почесних гостей – представники «трьох найсильніших економік світу»: США, Китаю та Японії.

Харківський економічний форум відрізняється від подібних захотів тим, що крім фахових дискусій має на меті й підписання меморандумів про співпрацю, налагодження ділових відносин. «Плануємо підписати контракти на суму майже 75 млн доларів, які буде залучено до реального сектору економіки Харківщини. Також плануємо підписати 7 меморандумів про співпрацю у сферах промисловості, енергоефективності, освіти та науки, підтримки малого й середнього бізнесу», - зазначила Юлія Світлична.

Посол Японії в Україні Шігекі Сумі у своєму виступі зізнався, що у його країні поки мало знають про технічний та промисловий потенціал Харкова. Тому він приїхав на форум, щоб отримати якомога більше інформації, яка буде цікавою для японського бізнесу, і, можливо, стане поштовхом для співпраці. Адже Японія вже має довгострокові контракти з Україною у сфері автомобілебудування та тютюнової індустрії.

«Я тут, щоб отримати якомога більше інформації та розказувати про ваш регіон в Японії. Запити, які сьогодні є в Японії, зокрема, в IT-сфері, можуть бути вирішені завдяки співпраці з Харковом. Є така думка, що на заході України безпечно, а на сході – ні. Але Харків не можна назвати небезпечним. Необхідно, щоб японські бізнесмени приїхали до Харкова й побачили, наскільки тут безпечно працювати. Не тільки великі компанії бажають встановлювати контакти з харківськими бізнесменами, але й маленькі та середні підприємства», - зазначив посол Японії в Україні.

Посол США Марі Йованович на Харківському економічному форумі вже вдруге. Вона зазначила, що східний регіон України дуже важливий і цікавий для співпраці з її країною, тому в делегації з нею не лише дипломати, а й бізнесмени.

Із Китаю на Міжнародний економічний форум у Харків приїхали більше 20 бізнесменів, які представляють найуспішніші компанії країни.

Секретар Національної інвестиційної ради Борис Ложкін розповів на IX Міжнародному економічному форумі про перспективи залучення іноземного капіталу в економіку України. За його словами, нині для країни активно відкриваються нові інвестиційні можливості.

«На минулорічному форумі я говорив про те, що Україна відчуває труднощі з достатньою кількістю готових до реалізації інвестиційних проектів. Пройшов всього рік - і у Харківської області є нові проекти у сферах машинобудування, енергетики, ІТ-індустрії» - зазначив Борис Ложкін.

Під час Міжнародного економічного форуму голова ХОДА Юлія Світлична розповіла іноземним гостям про чотири головні пріоритети регіону – це створення соціальної інфраструктури нового покоління, модернізація транспортної інфраструктури регіону та розвиток виробничого та сервісного секторів економіки. За її словами, завдяки іноземним інвестиціям вже є перші результати роботи у цих напрямках.

Людмила ЛУТИЦЬКА, Харків