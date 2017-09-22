У "Львівській політехніці" – еко-вікенд

У п’ятницю, 22 вересня, в стінах Львівської політехніки слово «еко» прозвучало, напевно, рекордну кількість разів. У цей день в університеті проходить Еко-вікенд.

«Основна мета заходу – закцентувати увагу на важливості раціонального використання природніх ресурсів і збереження навколишнього довкілля», – розповідає організаторка Еко-вікенду, спеціаліст відділу маркетингу та інноватики Львівської політехніки Соломія МАТВІЙ.

Більшість заходів у рамках Еко-вікендів проходять на другому поверсі IV навчального корпусу Національного університету «Львівська політехніка», частина подій також зосереджена в Науково-технічній бібліотеці університету. Організатори кажуть, що тут уже корективи внесла прохолодна та дощова погода, адже першочергово події планували провести під відкритим небом на університетській території.

«Щодо заходів, то ми проводимо безліч майстер-класів, презентуємо молекулярну кухню, а також показ одягу в етно-бохо стилі. Дизайнерка Світлана Городецька, яка створила цю колекцію, дає друге життя речам, які ми використовуємо в повсякденному житті, оздоблюючи їх елементами декору. Також молодь має змогу відвідати зустріч «ТвориТи простір» із Христиною Лукащук – фаховим архітектором, керамісткою і дизайнер-ілюстратором. Ця презентація для тих, хто прагне навести лад у своєму житті саме через призму впорядкування свого простору і речей», – відзначає організаторка заходу Соломія Матвій.

Чимало в цей день у стінах Політехніки і школярів. «Цей захід було створено з просвітницькою метою, передовсім, для студентів і школярів, – пояснює проректор із наукової роботи Львівської політехніки Наталія ЧУХРАЙ. – Сучасна молодь справді відкрита до нового. Єдине, що потрібно, – це їх правильно скерувати. Ось ці майстер-класи направлені на те, як, наприклад, навчити правильно сортувати сміття. Є також чудова та інноваційна молекулярна кухня. Виявилося, що є чимало моментів, де можна елементи досвіду наших науковців продемонструвати молоді.Тішить, що завітало стільки дітей зі шкіл, гімназій, коледжів. Такий і був задум, бо екологічне виховання потрібно закладати з дитинства».

«Це наш перший досвід проведення таких заходів. Ми апробуємо ідею. На наступні роки вже маємо чимало ідей, плануючи залучити також до організації місто та інші навчальні заклади, тобто будемо виходити на більш масштабний рівень», – підсумовує Соломія Матвій.

Відзначимо, що Еко-вікенд у Львівській політехніці відбуватиметься лише протягом п’ятниці 22 вересня.

Дмитро ПЛАХТА, «День», Львів