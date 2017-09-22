У Львові представили живопис Ігоря Кузьмака

Автор виставки не є професійним художником. Архітектор, керівник «Укрдизайнгруп», один із планувальників проекту пам'ятника Владиці Андрею Шептицькому у Львові, Ігор Кузьмак вважає малярство формою самовираження та втечи від рутини.

Експозиція, що її представили у Палаці мистецтв, складається з понад півсотні полотен, і це яскравої палітри пейзажі та натюрморти, і є продовженням циклу «Під небом України», який художник-аматор вперше представив 5 років тому серією «Тіло Карпат».

Варто також додати, що теперішній «Живопис» Кузьмака – його друга персональна виставка в Україні, а у творчому доробку – виставки в Греції, Італії (галерея Ватикану) та Хорватії.

Привітати Кузьмака із відкриттям виставки прийшли відомі художники, колеги-архітектори, друзі… Серед присутніх – екс-директор Львівської опери Тадей Едер, політик та економіст, екс-представник Президента у Львівській області Степан Давимука, настоятель Гарнізонного храму Петра і Павла о. Степан Сус, голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка, котрий подякував Ігорю Кузьмаку за прекрасне відтворення краси нашої багатої і величної країни.

За словами самого Кузьмака, він створив сьогоднішню виставку для того, аби люди збагнули, що потрібно пізнавати свій рідний край, їздити в долини, милуватися ріками, підніматися в гори, тобто щоби кожен цінував те, що його оточує, і навчився помічати прекрасне. Художник додає, що навернула його до малювання мама, котра ще в ранньому дитинстві на Миколая від Миколая поклала синові під подушку олійні фарби, а першою роботою малого Ігоря стала копія «Таємної вечері». Тепер, каже, «підступає до мистецтва» через сонце, через радість і тільки через позитивні емоції.

Чи не всі відвідувачі виставки, оглядаючи роботи Кузьмака, зазначали, що на його полотнах не є експресіонізм, не є переживання, натомість є експресія оптимізму. Отже, споглядаючи ці картини, можна вилікуватися від депресії, а це зараз – дуже на часі.

Чи справді полотна Кузьмака поліпшують настрій, встигнуть переконатися всі охочі – виставка чинна до 10 жовтня.

Тетяна КОЗИРЄВА Львів. Фото Романа БАЛУКА.