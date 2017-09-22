У Вінниці під час еко-форуму міняли макулатуру на подарунки

Сьогодні, 22 вересня, на території Вінницького національного технічного університету проходить фестиваль-форум «Еко-відродження». Попередньо планувалося провести еко-фест під відкритим небом, але через дощову погоду його довелося перенести у хол центрального корпусу. Негода не вплинула на кількість учасників та глядачів. Для еко-свідомих вінничан влаштували еко-ярмарки, майстер-класи, еко-квести та виставку екологічних інновацій. Особливістю фестивалю стало те, кожен охочий міг принести і обміняти макулатуру на корисний подарунок.

«Хоча від початку фестивалю пройшло лише три години, ми вже прийняли понад 300 кг макулатури і роздали кілька десятків екологічних подарунків – це еко-ручка, еко-блокнот, еко-сумка, енергозберігаюча лампочка і аератор – розпилювач на кран для економії води, – коментує співорганізатор фестивалю Іоанна Єрохіна. – Приносять макулатуру студенти, викладачі, пенсіонери і школярі. Плануємо переробити її на екологічні блокноти та ручки. А якщо перевести в гроші, то 1 кг макулатури коштує приблизно 3 гривні, як новий тоненький зошит».

Викладач кафедри програмного забезпечення Вінницького національного технічного університету Алла Денисюк здала принесла понад 5 кг макулатури і отримала у подарунок енергозберігаючу лампочку. Каже, що за її молодості здавати макулатуру у школі було дуже популярно. Зараз, на жаль, ця традиція не культивується.

«Усі переходять на електронні носії і папір менше використовується у повсякденному життя, я особисто збираю лише газети і журнали, – каже Алла Денисюк. – Більше проблем маємо з пластиком, який всюди і ми ніяк не можемо його позбутися. Наприклад, у моїх знайомих в Херсоні поблизу будинку встановлений бак саме для пластикових пляшок, скидають у нього лише очищену тару. У нас, у Вінниці, попри роздільний збір сміття пляшки не виокремлені і при сортування на лініях їх доводиться відбирати вручну. Хоча можна було б запропонувати вінничанам, одразу складувати пластик окремо, адже переробляти його економічно вигідно і конкурентно».

Паралельно з фестивалем триває форум-лекторій. Науковці з усієї України, які приїхали до Вінниці на з’їзд екологів, розповідають відвідувачам фестивалю про позитивні практики та гарний досвід поводження з відходами. Окремі лекції переростають у дискусії, під час яких можна було дізнатись багато корисного та нового.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото авторки