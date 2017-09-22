У Вінниці вперше проведуть фестиваль вуличної їжі

На наступних вихідних, 30 вересня та 1 жовтня, вінничани і гості міста матимуть можливість відвідати перший фестиваль вуличної їжі Vinnytsia Food Weekend. Гастрономічна локації розгорнеться у Центральному парку культури та відпочинку, перед Літнім театром. Частуватимуть вінничан понад 60 кухарів, які представлять страви італійської, мексиканської, української, в’єтнамської, грузинської, американської, японської та інших кухонь світу. А щоб фестиваль пройшов весело, гостей розважатимуть рок-гурти. Хедлайнером музичної програми стане столичний гурт KADNAY.

«Ми запропонуємо вінничанам вишукану кухню, гурманські страви, здорову їжу, а ще багато музики, цікаві майстер-класи, дискусійні панелі, будуть облаштовані фотозони і локації для відпочинку на природі, – запевняє організатор Vinnytsia Food Weekend Влад Сівак. – Головна вимога до всіх учасників – це якісний продукт. Охочих представити свою продукцію на фестивалі було дуже багато, але не всі вони відповідали параметрам конкурсного відбору. Якщо б ми брали всіх, то з тими заявками, які надійшли на пошту, можна було б організувати кілька фестивалів».

Окрім фудкорту, на фестивалі діятимуть й інші локації – Moda Market, Music stage та Lounge zones.

Відкриття фудфест відбудеться 30 вересня о 12.00. Вхід на територію вільний.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото з Фейсбук-сторінки фестивалю