У ЄС назвали промову Мей щодо Brexit конструктивною

Переговірник Євросоюзу з питань Brexit Мішель Барньє назвав сьогоднішню промову прем’єра Британії Терези Мей конструктивною.

Про це йдеться у його заяві на сайті Єврокомісії.

"Тереза Мей висловила конструктивний дух, який також є духом Європейського Союзу під час цього унікального переговорного процесу. Промова показує готовність рухатися вперед, оскільки час є дуже важливим. Нам потрібно досягти домовленості щодо умов організованого виходу Сполученого Королівства з Європейського Союзу до осені 2018 року. Британія стане третьою країною 30 березня 2019 року", - йдеться в заяві.

Барньє нагадав, що пріоритетом переговорів є захист прав громадян, щоб громадяни 27 країн ЄС у Британії мали б ті права, що і британці сьогодні в ЄС.

"Заяви прем'єр-міністра є кроком вперед, але тепер вони повинні бути перетворені на точну переговорну позицію уряду Британії.

Він також привітав те, що Британіє визнає, що жодній державі-члену ЄС не доведеться платити більше або отримувати менше через Brexit, і що Лондон виконає свої фінансові зобов’язання.

В той же час Барньє зазначив, що сьогоднішня промова не прояснює, як Британія має намір поважати "свою особливу відповідальність за наслідки її виходу для Ірландії".

Нагадаємо, що Велика Британія продовжуватиме платити до бюджету Європейського союзу до 2020 року, відповідно до взятих на себе раніше зобов’язань.