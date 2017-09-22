В окупованому Криму журналіста Семену засудили до 2,5 років умовно

Підконтрольний Кремлю Залізничний районний суд Сімферополя у п'ятницю, 22 вересня, оголосив вирок кримському журналістові Миколі Семені.

Як повідомляє "Крим.Реалії", журналісту призначили покарання у вигляді двох з половиною років умовно з випробувальним терміном у три роки і забороною займатися публічною діяльністю.

Напередодні Семена виступив у суді із заключним словом та заявив, що якщо йому винесуть обвинувальний вирок, це позначиться на всій журналістиці в Росії.

Прокурор 18 вересня зажадав для Семени покарання у вигляді трьох років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном три роки і позбавленням права займатися будь-якою громадською діяльністю впродовж трьох років.

Автор "Дня", "Радіо Свобода" і "Крим.Реалії", кримський журналіст Семена обвинувачується російською владою у публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії. У квітні 2016 року в його будинку ФСБ Росії провела обшук, а у травні того ж року йому висунули офіційне обвинувачення в тому, що журналіст опублікував на сайті "Крим.Реаліі" статтю.

Семена стверджує, що у своїх матеріалах він реалізовував право на "вільне висловлення думки".

Правозахисні та журналістські організації вважають переслідування Семени політично мотивованим.

Міністерство закордонних справ України від 3 травня 2017 року закликало російську владу анексованого Криму припинити переслідування українських журналістів на півострові, зокрема - Миколи Семени.

Читайте детальніше у матеріалі "Дня" — "Заблокувати «інакодумство»".