В Ужгороді почали відзначати День міста

В обласному центрі Закарпаття почали відзначати День міста, насичена святкова програма триватиме упродовж трьох днів.

Сьогодні Ужгород вітали школярі на вихованці навчальних закладів. Вони танцювали, співали та влаштовували флешмоби. Також сьогодні відбулися XIII спортивні ігри школярів Ужгорода з легкої атлетики «Олімпійські надії-2017» та пізнавальні лекції для дітей про історію старовинного міста.

Вже завтра місто зануриться у велику кількість розважальних заходів, які розпочнуться о 10 годині ранку з мотопробігу головними вулицями. Молоді велосипедисти змагатимуться за відкритий кубок Ужгорода з велоспорту-маунтинбайку, а юні художники влаштують пленер та виставка робіт. Приємна новина чекає й на молодят, завтра біля РАЦСу відкриють символічний «Камінь бажання».

З 12 години запрацює «Територія щастя» для дітей та майстер-класи з різних танцювальних напрямків. Етнопроменад у національному вбранні пройде головними вулицями о 15 годині, а о 16.00 усіх запрошують до обласної філармонії на віче.

Вікторія ЖУЙКО, Ужгород