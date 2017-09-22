В Ужгороді вперше приймали керівника дипломатичної місії Норвегії в Україні

У п’ятницю, 22 вересня, Ужгородський національний університет відвідав Надзвичайний і Повноважний Посол Норвегії в Україні Уле Тер'є Хорпестад, який перебуває в Ужгороді з ознайомчим візитом. У ректораті відбулася дружня розмова з дипломатом, у якій взяли участь проректор з міжнародних зв’язків професор Мирослава Лендьел, завідувач кафедрою міжнародних студій та суспільних комунікацій, професор, Надзвичайний і Повноважний Посол Сергій Устич.

Пан Уле Тер'є Хорпестад є досвідченим дипломатом – він працював в МЗС Норвегії, посольствах цієї країни у Варшаві, Парижі, Москві. Останні роки Уле Тер'є Хорпестад працює в Посольстві Норвегії у Києві та призначений Надзвичайним і Повноважним Послом в Республіці Білорусь. До виконання керівника норвезької дипломатичної установи в Україні приступив у вересні минулого року і нині активно знайомитися з її регіонами. Недавно він побував у Львові, Тернополі, Чернівцях, Івано-Франківську, зараз приїхав до Ужгорода. Це - перший за всю історію краю візит керівника дипломатичної місії Норвегії в Україні на наші терени.

«Норвегія розташована досить далеко від України, і від Закарпаття зокрема. Але є дуже багато уроків, які ми можемо запозичити для себе, адже це країна дуже непростої історії, з складними кліматичними умовами, країна, яка стала взірцем єднання економічного розвитку та соціального захисту свого населення. Ця зустріч також дарує можливість обговорити питання подальшої співпраці між Ужгородським національним університетом та університетами Норвегії» - зазначила у вступному слові на зустрічі з викладачами та студентами проректор Мирослава Лендьел.

На завершення свого перебування в УжНУ Надзвичайний і Повноважний Посол Уле Тер'є Хорпестад прочитав лекцію про історію та сучасність українсько-норвезьких стосунків для студентів університету та відповів на адресовані йому запитання.

Василь Ільницький, Ужгород