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Любомир Гузар, єпископ УГКЦ, кардинал Католицької Церкви

Виступ Ердогана в Нью-Йорку був перерваний через бійку (відео)

22 вересня, 2017 - 19:18
Фото Reuters

У Нью-Йорку під час виступу президента Туреччини Реджепа Ердогана відбулася масова бійка, повідомляє The New York Times.

Так, під час виголошення промови Ердоганом один з учасників протесту в залі почав себе буйно вести і вигукувати: "Ти терорист. Іди з моєї країни!". Його потуги підхопили і інші люди.

У свою чергу відразу ж активізувалися прихильники президента Туреччини, які почали щось кричати у відповідь, щоб заглушити крики протестуючих американців.

В результаті між сторонами спалахнув жорсткий конфлікт, який переріс у масову бійку. Видання відзначає, що в залі перебувало понад дві тисячі осіб.

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