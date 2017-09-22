Виступ Ердогана в Нью-Йорку був перерваний через бійку (відео)

У Нью-Йорку під час виступу президента Туреччини Реджепа Ердогана відбулася масова бійка, повідомляє The New York Times.

Так, під час виголошення промови Ердоганом один з учасників протесту в залі почав себе буйно вести і вигукувати: "Ти терорист. Іди з моєї країни!". Його потуги підхопили і інші люди.

У свою чергу відразу ж активізувалися прихильники президента Туреччини, які почали щось кричати у відповідь, щоб заглушити крики протестуючих американців.

В результаті між сторонами спалахнув жорсткий конфлікт, який переріс у масову бійку. Видання відзначає, що в залі перебувало понад дві тисячі осіб.