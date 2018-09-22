Артист України Іван Попович потрапив у ДТП

Артист України Іван Попович потрапив у жахливу ДТП у Полтавській області. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Віталіна Кізляк-Остапчук, яка працює в команді Поповича.

За її даними, команда Івана Поповича їхала на концерт до Полтавської області.

Народний артист у тяжкому стані в лікарні міста Хорол.

Іван Попович народився 22 квітня 1949 року в с. Осій Закарпатської області. Попович - український естрадний співак і композитор. У 1990 році отримав почесне звання "Народний артист України". У 1999 році "за особистий внесок у розвиток української культури та вагомі творчі здобутки" нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня. З 2005 року - художній керівник Державного театрально-видовищного агентства. Гастролював у Канаді, Індії, Бразилії, Італії, Греції, США.