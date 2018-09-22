Біля узбережжя США археологи виявили легендарний корабель капітана Кука

Археологи з Rhode Island Marine Archaeology Project (RIMAP) оголосили про ймовірне виявлення уламків корабля "Індевор", першого корабля британського першовідкривача капітана Джеймса Кука. Саме на цьому кораблі Кук здійснив свою першу навколосвітню подорож в 1768 - 1772 роках, повідомляє BBC, передає "Новое время".

"RIMAP спільно з Австралійським національним морським музеєм визначила ймовірне місце в гавані Ньюпорт, в якому може бути "Індевор", - йдеться в заяві археологів.

На їхню думку, після навколосвітньої подорожі "Індевор" був перейменований в "Лорда Сандвіча" і став судном для перевезення військ. Під час Війни за незалежність США він був потоплений британським флотом біля гавані Ньюпорта. Спочатку було виявлено 1З можливих місць потоплення "Індeвopa". Після 25-річного археологічного дослідження цього району, вчені змогли заявити, що кораблем "Лорд Сендвіч" можуть бути "один або два" об'єкта.

В організації зазначили, що в 2018 році виповнюється 250 років з дати початку експедиції Кука, коли британський першовідкривач покинув Англію і відправився до берегів Нової Зеландії і Австралії.

Але потрібно багато часу, щоб точно встановити ідентичність уламків. "Детальна робота" повинна бути виконана під час запланованих розкопок цього району в 2019 році.

"Після розкопок потрібно зробити відбір проб, тестування типу дерева та інші аналізи, які можуть не дати остаточну відповідь ще 18 місяців", - зізнаються вчені.

Корабель "Індевор" з'явився в 1764 році. Він був побудований в доках приморського містечка Уитби для перевезення вугілля та називався "Граф Пемброк". Корабель належав до розряду "кет-Білт" - судів з прямим широким носом. У документах першого плавання Джеймса Кука "Індевор" незмінно називають барком.

Існувало кілька версій долі барка після навколосвітньої подорожі. За однією - парусник закінчив свої дні на Темзі. Згідно з іншою версією, корабель після кругосвітнього плавання продали французу-торговцю, який перейменував його в La Liberte. Француз, в свою чергу, переправив його в Північну Америку, щоб використовувати як китобійне судно. Третя версія, про корабель "Лорд Сендвіч", судячи з усього є правдивою.

Як повідомлялося раніше, у червні учасники гідроархеологічної експедиції Хортицького заповідника знайшли в гирлі Дніпра середньовічний корабель, який лежить на дні річки неподалік від уже відомої раніше знахідки.