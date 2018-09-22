Британія розширить свою присутність в Україні, - Вільямсон

Велика Британія до кінця року розширить військову присутність в Україні, а вже в 2019 році збільшить присутність в Чорному морі. Про це повідомив міністр оборони Британії Гевін Вільямсон передає The Daily Telegraph.

За його словами, до кінця поточного року Британія направить в Україну сили Королівської морської піхоти, а вже в 2019 році розширить присутність в Чорному морі.

"Ми будемо розширювати наші зусилля з навчання та підтримки за допомогою Королівського флоту і морської піхоти, стежачи за тим, щоб український флот і українські збройні сили мали навички і технічні можливості, для того щоб протистояти цим зростаючим загрозам", - зазначив міністр.

"До тих пір, поки існує небезпека, ми будемо надавати вам підтримку. Чим безпечніше вам тут, тим безпечніше нам у Великій Британії", - сказав Вільямсон.

Британський міністр оборони зазначив, що не сумнівається в тому, що відповідальність за ситуацію на сході України лежить безпосередньо на президентові РФ Володимиру Путіну.

"Володимир Путін і його оточення хочуть зловживати своєю владою. Це не та поведінка, яку ми чекаємо від будь-якої держави, особливо від постійного члена Ради Безпеки. Росія стає державою-вигнанцем", – вважає Вільямсон.

Окрім того, він підкреслив важливість того, що Велика Британія та Україна поділяють "спільні цінності" і готові за них боротися. Зокрема, мова йшла про заснований на праві міжнародний порядок, якого, на думку міністра, Росія не дотримується.

Як повідомлялося, днями британська делегація на чолі з державним секретарем з питань оборони Великої Британії Гевіном Вільямсоном відвідала район проведення операції Об’єднаних сил на сході України. Вільямсон побував на передових рубежах оборони, де особисто поспілкувався з бійцями Об’єднаних сил.