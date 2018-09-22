Через торнадо у Канаді постраждали 25 людей

У канадській столиці Оттава та на її околицях через торнадо, який пронісся там у п'ятницю, постраждало 25 людей. Про це повідомляє видання The Star.

"Близько 25 осіб тримали поранення під час шторму, і щонайменше шестеро були доправлені в лікарню, повідомила влада Оттави, додавши, що було пошкоджено близько 100 будинків", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, про пошкодження будинків повідомили жителі в Оттаві і в прилеглому Данробіні. У Гатіно в провінції Квебек стихія перекинула автомобілі на шосе.

За інформацією енергокомпанії Hydro Ottawa, через шторм у місті сталося понад 85 тисяч відключень електроенергії.

Раніше повідомлялося, що, за даними міністерства навколишнього середовища Канади, швидкість вітру сягала 218 км\год.

Оттава відкрила кілька тимчасових притулків для людей, які втратили дах над головою й потребують допомоги.

Зазначимо, що торнадо не властиві для Оттави й стаються у місті вкрай рідко. Однак, через зміни клімату, протягом останніх років вони значно почастішали.