Генасамблея ООН внесла у порядок денний питання про окуповані території України

Генеральна Асамблея ООН включила до порядку денного пункт "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України". Про це президент України Петро Порошенко написав на своїй сторінці у Twitter.

"На виконання мого доручення успішно проведена робота про включення до порядку денного 73-ї сесії ГА ООН нового пункту "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України"", - йдеться у повідомленні.

Так, рішення було прийняте впевненою більшістю голосів. За проголосувало 68 делегатів, проти -13, утрималось 48.

На виконання мого доручення успішно проведена робота про включення до порядку денного 73-ї сесії ГА ООН нового пункту «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України». pic.twitter.com/ZdZHOWhKg6 — Петро Порошенко (@poroshenko) September 21, 2018

Як повідомлялося, Порошенко раніше заявив про свій намір виступити на засіданні Генеральної асамблеї ООН наприкінці вересня, де розповість про своє бачення стратегії розвитку ООН.