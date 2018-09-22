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Генасамблея ООН внесла у порядок денний питання про окуповані території України

22 вересня, 2018 - 10:48
Фото Reuters

Генеральна Асамблея ООН включила до порядку денного пункт "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України". Про це  президент України Петро Порошенко написав на своїй сторінці у Twitter.

"На виконання мого доручення успішно проведена робота про включення до порядку денного 73-ї сесії ГА ООН нового пункту "Ситуація на тимчасово  окупованих територіях України"", - йдеться у повідомленні.

Так, рішення було прийняте впевненою більшістю голосів. За проголосувало 68 делегатів, проти -13, утрималось 48.

Як повідомлялося, Порошенко раніше заявив про свій намір виступити на засіданні Генеральної асамблеї ООН наприкінці вересня, де розповість про своє бачення стратегії розвитку ООН.

Джерело: День

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