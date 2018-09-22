Громадянин РФ через політичні переслідування попросив притулку в Україні (відео)

Ще один громадянин РФ через політичні переслідування попросив притулку в Україні. Про це повідомили в прес-службі Держприкордонслужби.

Прикордонники затримали громадянина Російської Федерації, який намагався незаконно потрапити в Україну, перетнувши кордон поза пунктом пропуску, уночі.

"Затриманий 25-річний чоловік, житель Москви, звернувся до правоохоронців із заявою про надання йому статусу біженця. Він пояснив, що у себе на батьківщині він піддався переслідуванням представниками російських спецслужб за свої політичні та релігійні погляди. Крім того, днями йому було пред’явлено обвинувачення за вчинення правопорушення, передбаченого статтею карного кодексу РФ за збудження ненависті та ворожнечі", - повідомили у відомстві.

В оприлюдненому відомством відео чоловік розповів: "Орієнтовно тиждень тому до мене додому увірвалися спецслужби і незаконно почали проводити обшуки, обіцяли притягти до кримінальної відповідальності за те, що я беру участь в акціях проти чинної влади РФ".

Через те, що він був оголошений у федеральний розшук, та через існуючий ризик бути затриманим російськими прикордонниками в пункті пропуску, чоловік вирішив потрапити в Україну незаконним шляхом, перетнувши державний кордон на його "зеленій" ділянці, додали у Держприкордонслужбі.

На цей час тривають процесуальні дії. Найближчим часом встановленим порядком чоловіка буде передано компетентним органам.

Нагадаємо, у вересні це вже другий росіянин, який через переслідування у РФ попросив в Україні притулку.