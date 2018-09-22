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Канада визнала злочини проти рохінджа у М’янмі геноцидом

22 вересня, 2018 - 09:16
Фото Reuters

Парламент Канади проголосував за резолюцію про визнання злочинів проти мусульманської народності рохінджа у М’янмі геноцидом. Рішення було ухвалено одностайно, повідомляє "Укрінформ".

Народні обранці погодилися із висновками спеціального розслідування ООН на цю тему та закликали Раду безпеки ООН направити справу проти керівництва М’янми до Міжнародного кримінального суду.

"Парламент Канади закликає почати розслідування та покарати верховне військове командування М’янми за вчинення злочину геноциду", - йдеться у резолюції.  

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд привітала ухвалення резолюції та на своїй сторінці у мережі Twitter пообіцяла "разом із партнерами продовжувати роботу із притягнення винних до відповідальності"

Рохінджа - мусульманська меншина у переважно буддистській М'янмі, що проживає в основному в штаті Ракхайн.

В результаті переслідування владою М'янми представників рохінджа, пік якого припав на 2016-2017 роки, країну залишили понад 700 тис. осіб. Згідно з офіційними даними, в зіткненнях загинули понад 400 осіб. За даними міжнародної організації "Лікарі без кордонів", лише за перший місяць зіткнень в регіоні жертвами насильницьких дій стали 6,7 тисяч осіб. Оприлюднений в серпні звіт ООН поклав основну відповідальність за цю кризу та злочини на армію М’янми.

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