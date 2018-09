Канада визнала злочини проти рохінджа у М’янмі геноцидом

Парламент Канади проголосував за резолюцію про визнання злочинів проти мусульманської народності рохінджа у М’янмі геноцидом. Рішення було ухвалено одностайно, повідомляє "Укрінформ".

Народні обранці погодилися із висновками спеціального розслідування ООН на цю тему та закликали Раду безпеки ООН направити справу проти керівництва М’янми до Міжнародного кримінального суду.

"Парламент Канади закликає почати розслідування та покарати верховне військове командування М’янми за вчинення злочину геноциду", - йдеться у резолюції.

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд привітала ухвалення резолюції та на своїй сторінці у мережі Twitter пообіцяла "разом із партнерами продовжувати роботу із притягнення винних до відповідальності"

Today, Canada’s House of Commons unanimously adopted a motion recognizing the crimes against the #Rohingya as a genocide & calling on the world to help them. We will continue to work with partners to hold those responsible to account. Canadians stand with the Rohingya. pic.twitter.com/ThTswuFmQQ

— Chrystia Freeland (@cafreeland) September 20, 2018