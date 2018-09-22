Кількість загиблих унаслідок перекидання порому в Танзанії зросла до 207 людей

Унаслідок перекидання порому на озері Вікторія в Танзанії в четвер загинуло 207 людей. Про це повідомляє агентство Reuters.

"Державна телерадіокомпанія TBC повідомила, що кількість загиблих людей сягнула 207", - йдеться у повідомленні.

У суботу чотири військові водолази відновили пошуки людей. Дайверам вдалося витягти живим чоловіка. Його у тяжкому стані відправили до лікарні.

Раніше повідомлялося про 183 загиблих в результаті аварії порома MV Nyerere, що перекинувся в четвер за кілька метрів від пристані на острові Укерве - найбільшому острові озера Вікторія, який є частиною Танзанії.

За словами чиновників, дуже важко встановити точну кількість людей, які перебували на борту. Однак зазначається, що пасажирів було понад 300.

Унаслідок катастрофи вижили лише 40 осіб. За словами постраждалих, переповнений пором перекинувся та накрив у воді людей.

Влада Танзанії наказала арештувати причетних до інциденту осіб.