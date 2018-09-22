Кількість жертв теракту в Ірані зросла до 24

Кількість загиблих унаслідок теракту під час іранського військового параду в південно-західному місті Ахваз збільшилась до 24. Про це повідомляється у Twitter телеканалу Press TV.

Також наголошується, що серед загиблих є діти.

Нагадаємо, в суботу, 22 вересня, збройні бойовики відкрили вогонь під час іранського військового параду. Повідомляється, що нападники були одягнені у військову форму і стріляли з парку, біля якого відбувався парад. Стрілянина тривала протягом близько 10 хвилин.

Раніше повідомлялося, що поранень зазнали не менше 20 осіб, а близько 10 осіб загинули. За словами місцевого заступника губернатора, двох бойовиків було вбито, ще двох – заарештовано.

Сьогодні Іран відзначає річницю початку війни 1980-88 років з Іраком кількома загальнонаціональними парадами.