Крах порому на озері Вікторія: Кількість загиблих збільшилася до 183 людей

Унаслідок перекидання порому на озері Вікторія в Танзанії загинули 183 людини. Про це у суботу, 22 вересня, повідомляє Reuters.

"Тіла продовжують спливати біля судна, яке, за попередніми оцінками, перевозило понад 300 осіб, а державний телеканал TBC повідомив, що кількість загиблих людей сягнула 183", - йдеться у повідомленні.

ВВС інформує про те, що рятувальникам вдалося витягти живою ще одну людину. Врятований чоловік-інженер опинився в одному з відсіків затонулого порому, в якому утворилася повітряна кишеня, що і дозволило йому вижити. Зазначається, що він знаходиться у тяжкому стані.

Міністр праці, транспорту та зв'язку Ісак Камвелве заявив, що уряд Танзанії відправив спеціальне обладнання для допомоги в рятувальній операції.

Раніше сьогодні дайвери потрапили всередину затонулого порому після того, як рятувальники почули звідти звуки, що могли свідчити про ознаки життя когось з тих, хто вижив. Однак живих пасажирів порому так і не вдалося знайти.

Раніше повідомлялося про понад 100 загиблих в результаті аварії порома MV Nyerere, що перекинувся в четвер за кілька метрів від пристані на острові Укерве - найбільшому острові озера Вікторія, який є частиною Танзанії. Унаслідок катастрофи вижили лише 40 осіб. Влада Танзанії наказала арештувати причетних до інциденту осіб.