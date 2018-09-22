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Китай та Ватикан підписали історичну тимчасову угоду щодо єпископів

22 вересня, 2018 - 21:14
Фото Reuters

КНР та Ватикан підписали у Пекіні історичну тимчасову угоду щодо єпископів. Про це повідомляє агентство Xinhua з посиланням на МЗС КНР.

"Китай і Ватикан підписали тимчасову угоду про призначення єпископів в суботу в Пекіні", - йдеться у повідомленні.

Підписантами виступили заступник міністра закордонних справ КНР Ван Чао і очільник ватиканської делегації, заступник секретаря Ватикану з відносин з державами Антуан Камільєрі.

"Китай і Ватикан готові продовжувати підтримувати контакти і просувати вперед процес поліпшення двосторонніх відносин", - зазначається у заяві.

ЗМІ назвали дану угоду "історичною". Зокрема, ВВС повідомляє, що Папа Франциск визнав сім єпископів, призначених Китаєм, в рамках історичної угоди про поліпшення зв'язків між Ватиканом і КНР.

Питання про те, хто призначає єпископів лежить в основі суперечки відтоді, як Китай вперше розірвав дипломатичні відносини зі Святим Престолом у 1951 році. У Китаї налічується близько 10 мільйонів католиків.

Папа Франциск сподівається, що угода "дозволить зцілити рани минулого" і забезпечить цілковиту єдність серед католиків у Китаї, повідомили у Ватикані.

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