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Макрон закликав мешканців Македонії підтримати на референдумі зміну назви країни

22 вересня, 2018 - 19:22
Фото Reuters

Президент Франції Еммануель Макрон закликав мешканців Македонії підтримати на референдумі угоду про зміну назви їхньої країни. Про це повідомляє ЄП з посиланням на Ekathimerini.

"Я рішуче підтримую угоду і твердо вважаю, що вона є корисною для вас, для регіону і для Європи" - сказав Макрон у відео зверненні.

Напередодні посол Франції у Македонії Крістіан Тімоньє заявив, що на референдумі стоїть вибір між "Північною Македонією і Північною Кореєю".

У рамках підписаної угоди з Грецією Македонія погодилася змінити свою назву на Республіку Північна Македонія, в той час як Греція погодилася зняти своє давнє вето щодо інтеграції Македонії в НАТО і ЄС.

Однак зміна назви відбудеться лише в тому випадку, якщо македонці проголосують за це рішення на референдумі 30 вересня.

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