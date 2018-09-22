МЗС України закликало РФ звільнити Балуха та Сенцова, які голодують уже 188-й та 132-й день

МЗС вчергове закликало Росію звільнити українських політв'язнів Володимира Балуха та Олега Сенцова, голодування яких триває 188-й та 132-й день. Про це написала у Twitter речник МЗС Мар'яна Беца.

"188.132. Голодування політв'язнів В.Балуха та О.Сенцова триває. Вкотре вимагаємо від РФ звільнити політв'язнів", - написала Беца.

188.132. Голодування політв'язнів В.Балуха та О.Сенцова триває. Вкотре вимагаємо від РФ звільнити політв'язнів pic.twitter.com/V56NIhpqoz — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) September 22, 2018

Нагадаємо, Володимир Балух 19 березня 2018 року оголосив безстрокове голодування.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі його будинку 90 патронів і декілька тротилових шашок. "Суд" у Криму засудив українця до 5 років колонії загального режиму і штрафу в 10 тисяч рублів (приблизно 4 тис. гривень) за сукупністю двох кримінальних справ. У своєму останньому слові Балух заявив про політичний мотив його кримінальної справи.

14 вересня заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз розповів журналістам, що Балуха вивели з камери й сильно побили.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вимагала від російської влади негайно допустити її до українського активіста, висловивши готовність виїхати в окупований Крим будь-якої хвилини.

Олег Сенцов був незаконно засуджений в Росії в серпні 2015 року на 20 років колонії суворого режиму за сфабрикованим звинуваченням у плануванні терактів в анексованому Криму. 14 травня 2018 року режисер оголосив безстрокове голодування, вимагаючи звільнення всіх українських політв'язнів в Росії.

З вимогою негайно звільнити Сенцова в останні місяці виступили численні діячі світової культури, а також політики і правозахисники. У США петиція на сайті Білого дому на підтримку українського режисера набрала більше 100 тисяч підписів. Це означає, що згідно з американським законодавством, документ буде направлений на розгляд профільного відомства.

Усього в Росії і анексованому Криму утримують близько 70 українських політв'язнів, серед них і журналіста Укрінформу Романа Сущенко, якого в РФ засудили до 12 років колонії суворого режиму за нібито шпигунство.