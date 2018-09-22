На Донбасі навколо населених пунктів з'являться зони безпеки, - ООС

Військові частини Об’єднаних сил створюють та укріплюють зони безпеки навколо населених пунктів на підконтрольній території на Донбасі, щоб убезпечити цивільних від ворожих обстрілів. Про це передали в прес-центрі ООС.

"Військові частини Об’єднаних сил з метою убезпечення мирного населення від підступних ворожих обстрілів з боку російсько-окупаційних військ здійснюють заходи щодо створення та укріплення зон безпеки навколо населених пунктів, які знаходяться на підконтрольній уряду України території", - повідомили у штабі.

Вказано, що зазначені зони безпеки органічно входять до складу смуг забезпечення підрозділів, які обороняються на першому оборонному рубежі.

"Днями ворога було позбавлено можливості безкарно обстрілювати наші позиції в районі населеного пункту Золоте-4. Об’єднані сили нагадують, що збереження життя та здоров’я як військовослужбовців, так і цивільного населення, є одним з головних пріоритетів для командування Операції об’єднаних сил", - додали у штабі.

Нагадаємо, у серпні військовослужбовці 24 ОМБр ЗСУ спільно з ротою глибинної розвідки просунулися у так званій "сірій зоні" на Донбасі ще на кілька кілометрів і взяли під свій контроль населений пункт Шуми Донецької області.