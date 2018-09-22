Перший-ліпший брехун і ошуканець може розвалити цілу державу, тоді як упорядкування речей навіть в одному домі неможливе без ласки Божої.
Іван Мазепа, український військовий, політичний і державний діяч, Гетьман Війська Запорозького

Наступного року для підвищення кваліфікації педагогів має запрацювати механізм "гроші ходять за вчителем", - Гриневич

22 вересня, 2018 - 17:35
Фото Миколи Тимченка, "День"

У 2019 році має запрацювати механізм "гроші ходять за вчителем" для підвищення кваліфікації педагогів Міністерство освіти і науки України.

Мета Міністерства освіти і науки України - долучити кращих спеціалістів та максимально розширити можливості вчителя для підвищення кваліфікації. З 2019 року це планується зробити завдяки впровадженню механізму "гроші ходять за вчителем", коли педагог сам може обрати, де підвищити кваліфікацію, а держава за це заплатить. Про це міністр освіти і науки України Лілія Гриневич розповіла 21 вересня 2018 року під час візиту до Ресурсного центру освітніх інформаційних технологій для осіб з особливими потребами Національного університету "Львівська політехніка", передає урядова прес-служба.

Наразі МОН готує постанову Уряду, де буде прописано механізм надання такого фінансування. Планується, що існуватиме перелік громадських організацій та установ, в яких таке підвищення кваліфікації можна буде здійснити.

Одна з організацій, що вже підвищує кваліфікацію вчителів, але з впровадженням цього принципу отримуватиме гроші з бюджету за свої послуги - Ресурсний центр освітніх інформаційних технологій для осіб з особливими потребами Національного університету "Львівська політехніка". Він спеціалізується на навчанні дітей з проблемами зору.

"Ми починали ще 8 років тому з роботи з однією дитиною, зараз їх 24, і батьки везуть їх до нас з усієї України. Також ми по мірі своїх можливостей навчаємо вчителів працювати з дітьми з порушеннями зору, адже вони мають набір дуже специфічних потреб. Тут ми говоримо про обладнане робоче місце, про підручники шрифтом Брайля і вчителя, який цим шрифтом вміє читати. Без цього посадити незрячу дитину у звичайний клас - це профанація", - зазначила керівник ГО УСІ та Ресурсного центру Львівської політехніки Оксана Потимко.

Міністр погодилася, а також попросила подати пропозиції центру щодо обладнання інклюзивно-ресурсних центрів по всій країні, щоб вони могли відповідати потребам дітей з особливими потребами.

Очільниця Ресурсного центру сказала, що вони готові ділитися і власним досвідом, і розповідати про передові практики таких країн, як Канада, Швеція, Фінляндія.

"Для нас важливо, щоб наш досвід був використаний і корисний для всіх", - наголосила Потимко.

Джерело: День

Більше новин

Український школяр посів перше місце на міжнародних дебатах
Президенту Академії наук Литви Юрасу Банісу присвоїли звання Doctor Honoris Causa УжНУ
Порошенко закликає законодавчо врегулювати статус української мови як державної
Українці зможуть отримувати вищу освіту на роботі, - МОН
У США запустили міжнародний проект зі збору геномів усіх 66 тисяч видів хребетних планети
Міносвіти: Підручники для першокласників уже надруковано

Новини партнерів

Loading...