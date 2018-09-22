Наступного року для підвищення кваліфікації педагогів має запрацювати механізм "гроші ходять за вчителем", - Гриневич

У 2019 році має запрацювати механізм "гроші ходять за вчителем" для підвищення кваліфікації педагогів Міністерство освіти і науки України.

Мета Міністерства освіти і науки України - долучити кращих спеціалістів та максимально розширити можливості вчителя для підвищення кваліфікації. З 2019 року це планується зробити завдяки впровадженню механізму "гроші ходять за вчителем", коли педагог сам може обрати, де підвищити кваліфікацію, а держава за це заплатить. Про це міністр освіти і науки України Лілія Гриневич розповіла 21 вересня 2018 року під час візиту до Ресурсного центру освітніх інформаційних технологій для осіб з особливими потребами Національного університету "Львівська політехніка", передає урядова прес-служба.

Наразі МОН готує постанову Уряду, де буде прописано механізм надання такого фінансування. Планується, що існуватиме перелік громадських організацій та установ, в яких таке підвищення кваліфікації можна буде здійснити.

Одна з організацій, що вже підвищує кваліфікацію вчителів, але з впровадженням цього принципу отримуватиме гроші з бюджету за свої послуги - Ресурсний центр освітніх інформаційних технологій для осіб з особливими потребами Національного університету "Львівська політехніка". Він спеціалізується на навчанні дітей з проблемами зору.

"Ми починали ще 8 років тому з роботи з однією дитиною, зараз їх 24, і батьки везуть їх до нас з усієї України. Також ми по мірі своїх можливостей навчаємо вчителів працювати з дітьми з порушеннями зору, адже вони мають набір дуже специфічних потреб. Тут ми говоримо про обладнане робоче місце, про підручники шрифтом Брайля і вчителя, який цим шрифтом вміє читати. Без цього посадити незрячу дитину у звичайний клас - це профанація", - зазначила керівник ГО УСІ та Ресурсного центру Львівської політехніки Оксана Потимко.

Міністр погодилася, а також попросила подати пропозиції центру щодо обладнання інклюзивно-ресурсних центрів по всій країні, щоб вони могли відповідати потребам дітей з особливими потребами.

Очільниця Ресурсного центру сказала, що вони готові ділитися і власним досвідом, і розповідати про передові практики таких країн, як Канада, Швеція, Фінляндія.

"Для нас важливо, щоб наш досвід був використаний і корисний для всіх", - наголосила Потимко.