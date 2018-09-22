Особистий архів письменника Орвелла включили в реєстр документальної спадщини ЮНЕСКО

Особистий архів англійського письменника Джорджа Орвелла, який написав "Колгосп тварин" (Animal Farm) та "1984", включили в реєстр документальної спадщини ЮНЕСКО. Про це повідомляє видання The Guardian.

"Особистий архів Джорджа Орвелла, в якому вперше з'явилося формулювання автора та журналіста зловісного гасла з "1984" - "Війна - це мир. Незнання - це сила. Свобода - це рабство", було додано ЮНЕСКО до реєстру найважливіших документів світу", - йдеться у повідомленні.

Архів письменника складається з особистих щоденників, журналістських та письменницьких нотаток, різноманітних фраз і цитат з книг.

У ЮНЕСКО пояснили, що творчий спадок Орвелла "дуже вплинув на розвиток людської думки по всьому світу, і цей вплив є актуальним і нині". В організації вважають, що жоден серйозний огляд поточних подій, навіть сьогодні, на початку XXI століття, не обходиться без згадки Орвелла та його ідей.

Син Орвелла Річард Блер, який також є письменником, зазначив, що рішення ЮНЕСКО стало чітким свідченням цінності роботи батька.

Як відомо, Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, скорочено ЮНЕСКО — міжнародна організація, спеціалізована установа Організації Об'єднаних Націй, яка при співпраці своїх членів-держав у галузі освіти, науки, культури сприяє ліквідації неписьменності, підготовці національних кадрів, розвитку національної культури, охороні пам'яток культури тощо.