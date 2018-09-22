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Папа Римський прибув до Литви

22 вересня, 2018 - 14:17
Фото Reuters

Папа Римський Франциск у суботу, 22 вересня, вранці прибув до Вільнюса, де розпочався чотириденний візит понтифіка до Литви, Латвії та Естонії.

У суботу Папа Франциск зустрінеться у Вільнюсі з керівниками держави, помолиться у Святих воротах, поспілкується з молоддю на Кафедральній площі, повідомляє агентство BNS, передає "Інтерфакс-Україна".

У неділю понтифік проведе богослужіння в Каунаському парку Сантакос, а у другій половині дня повернеться до Вільнюса. У литовській столиці він вшанує пам'ять жертв Вільнюського гетто, а також – пам'ять жертв радянського режиму в Музеї окупацій і боротьби за свободу.

Папа Іван Павло II побував у Литві, Латвії та Естонії в 1993 році.

Як повідомлялося, у серпні Папа Римський Франциск здійснив свій перший за 39 років візит до Ірландії.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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