Папа Римський закликав Литву стати мостом між Східною і Західною Європою

Папа Римський Франциск, який в суботу з Вільнюса розпочав візит до країн Балтії, закликав Литву стати мостом між Східною і Західною Європою. Про це УНН повідомляє з посиланням на Delfi.

Святіший Отець також зазначив, що Литва могла б стати противагою голосам, виступаючим за розкол, а не за єдність.

"Дивлячись на сьогоднішній світ, коли все більше чути голоси тих, хто, користуючись небезпекою або виникаючими конфліктами, сіє розкол і протистояння і стверджує, що ми забезпечимо безпеку і збережемо свою культуру, тільки намагаючись позбутися інших, розтоптавши або вигнавши їх, ви, литовці, повинні сказати своє слово: "Прийняти відмінності", - закликав понтифік.

"Зав'язуючи діалог, будучи відкритими і розуміючими, ви можете стати мостом між Східною і Західною Європою", - додав він.

За словами Папи Франциска, виховувати у собі ці якості Литві дозволять "плоди зрілої історії, які ваш народ може запропонувати світовій спільноті, а особливо європейській спільноті". "Ви на собі відчули спроби нав'язати всім одну модель, за якою всі були прирівняні, щоб переконати, що привілеї меншини важливіші, ніж гідність і загальне благо", - сказав Папа.

Він підкреслив, що Литва змогла дати притулок і прийняти людей різних національностей і релігій - татар, поляків, росіян, білорусів, українців, вірмен, німців, католиків, православних та інших.

Під час чотириденного візиту в Литву, Латвію і Естонію Папа Франциск віддасть данину поваги незалежності балтійських країн і вшанує пам'ять жертв нацистського та радянського режимів.