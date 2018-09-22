Порошенко: Україна не допустить російського реваншу

Україна не допустить російського реваншу, оскільки за право нашого вибору віддали своє життя на фронті 2911 українських героїв. Про це написав у Facebook Президент України Петро Порошенко.

"Ми не допустимо реваншу - ніколи Росія не повернеться в Україну. Ми завжди пам’ятатимемо, що заплатили за це дуже високу ціну: 2911 українських героїв віддали своє життя на фронті за саме право нашого вибору. Тому ми будемо діяти рішуче, наполегливо і сміливо", - написав Порошенко.

Він додав, що боротьба за незалежну соборну Україну триває, але ми вийдемо з цієї боротьби переможцями.