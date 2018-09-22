Росія платить високу економічну ціну за свою агресивну зовнішню політику, - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявив, що Росія платить високу економічну ціну за свою агресивну зовнішню політику. Відповідне переконання він висловив в інтерв'ю німецькому виданню Rheinische Post.

"Санкції - єдиний несиловой інструмент, доступний для тиску на агресора в сформованій ситуації. При цьому мова не йде про покарання Росії. Мета полягає в тому, щоб утримувати Путіна за столом переговорів. І в цьому сенсі дуже дієві санкції", - зазначив Порошенко.

Він додав, що без санкцій президент РФ Путін не займався б Нормандським процесом, покликаним знайти мирне рішення. "Зараз Росія платить високу економічну ціну за свою агресивну зовнішню політику, і популярність Путіна через це теж постраждала", - вважає президент.

Порошенко також прокоментував дискусії серед європейських урядів про можливості якомога швидше скасувати санкції, зокрема, дискусії в уряді Італії. "На це Путін з самого початку робив ставку - що єдина позиція європейців з цього питання потерпить крах. Він сподівався, що Франція після президентських виборів 2017 року під впливом право-популістської Національного фронту здасть позиції в питанні санкцій - даремно. Потім він поставив на зростання позицій АдН в Німеччині (партія "Альтернатива для Німеччини") та завершення каденції Ангели Меркель, щоб нарешті позбутися санкцій", - зазначив він.

Президент підкреслив, що досі розрахунки Путіна не спрацьовували і Європа зберегла єдність. "І за це ми безмежно вдячні нашим європейським друзям", - додав Порошенко.

Як повідомлялося, раніше прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що виступає за перегляд системи європейських санкцій проти Росії.

Раніше президент США Дональд Трамп підписав указ про посилення санкцій щодо Російської Федерації з-за агресії проти України.

В інтерв'ю Reuters Трамп заявив, що розгляне питання зняття санкцій з Росії, якщо вона "зробить кроки щодо України і Сирії". Також повідомлялося, що США ввели нові санкції проти РФ через отруєння розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.