Скандальна забудова на Осокорках: Поліція затримала "охорону" з гранатами та коктейлями Молотова

Правоохоронці затримали "охорону" незаконного будівництва у Києві на масиві Осокорки. Про це повідомляє "Укрінформ".

"У них виявили бойові гранати, коктейлі молотова, щити", - йдеться у повідомлені.

На місці проводяться слідчі дії.

Як повідомлялось раніше у ЗМІ, забудовник, для охорони території будівництва найняв тітушок, які пов'язані з "Л/ДНР".

Жителі київського масиву Осокорки сьогодні, 22 вересня, проводять акцію проти забудови банком "Аркада" території поблизу трьох озер - Небреж, Тягло і Мартишів. Натомість активісти виступають за створення на цьому місці ландшафтного парку.