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Скандальна забудова на Осокорках: Поліція затримала "охорону" з гранатами та коктейлями Молотова

22 вересня, 2018 - 13:54
Фото Укрінформ

Правоохоронці затримали "охорону" незаконного будівництва у Києві на масиві Осокорки. Про це повідомляє "Укрінформ".

"У них виявили бойові гранати, коктейлі молотова, щити",  - йдеться у повідомлені.

На місці проводяться слідчі дії. 

Як повідомлялось раніше у ЗМІ, забудовник, для охорони території будівництва найняв тітушок, які пов'язані з "Л/ДНР".

Жителі київського масиву Осокорки сьогодні, 22 вересня, проводять акцію проти забудови банком "Аркада" території поблизу трьох озер - Небреж, Тягло і Мартишів. Натомість активісти виступають за створення на цьому місці ландшафтного парку.

Джерело: Укрінформ

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