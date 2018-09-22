Скандальна забудова на Осокорках: Поліція затримала "охорону" з гранатами та коктейлями Молотова

22 вересня, 2018 - 13:54
Правоохоронці затримали "охорону" незаконного будівництва у Києві на масиві Осокорки. Про це повідомляє "Укрінформ".
"У них виявили бойові гранати, коктейлі молотова, щити", - йдеться у повідомлені.
На місці проводяться слідчі дії.
Як повідомлялось раніше у ЗМІ, забудовник, для охорони території будівництва найняв тітушок, які пов'язані з "Л/ДНР".
Жителі київського масиву Осокорки сьогодні, 22 вересня, проводять акцію проти забудови банком "Аркада" території поблизу трьох озер - Небреж, Тягло і Мартишів. Натомість активісти виступають за створення на цьому місці ландшафтного парку.
Джерело: Укрінформ