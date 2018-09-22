Стали відомі деталі взяття ОС під контроль чергового населеного пункту

Особовий склад роти глибинної розвідки зі складу резерву Об'єднаних сил розширив зону відповідальності та зайняв нові позиції, взявши під свій контроль північно-західну околицю населеного пункту Золотое-5 на Луганщині. Як розповів народний депутат і координатор "Інформаційного спротиву" Дмитро Тимчук, сталося це 19 вересня з метою припинення провокаційних обстрілів бойовиків та для збереження життя і здоров'я особового складу військових та місцевого цивільного населення.

В результаті проведеної операції Об'єднаними силами повернуто під контроль майже 40 га території.

"Російсько-окупаційні війська, які здійснюють обстріли позицій ОС, систематично, з метою недопущення у відповідь вогню з боку підрозділів ЗСУ, застосовують тактику використання інфраструктури населених пунктів, в тому числі тих, які перебувають у так званій "сірій зоні", прикриваючись місцевим населенням", – йдеться у повідомленні.

Тимчук наголосив, що останнім часом (після взяття Об'єднаними силами під контроль населеного пункту Золоте-4) противник, використовуючи північно-західну частину населеного пункту Золоте-5, яка знаходиться в "сірій зоні", значно активізував обстріли позицій українських військ в районі населеного пункту Золоте -4.

"Злагодженими діями українських воїнів під командуванням молодшого лейтенанта Олега Ляденка було покращено тактичне положення, утворені нові елементи бойового порядку, що в подальшому сприяє обладнанню повноцінної смуги забезпечення на даній ділянці місцевості. Також окупанти більш позбавлені можливості безкарно наближатися до позицій ОС і здійснювати обстріли їх позицій з близької дистанції на даній ділянці", - повідомив він.

Характерно, додав Тимчук, що місцеві жителі (близько 150 людей) зустріли українських воїнів-визволителів гаслами "Слава Україні!" і "Героям Слава!".

Раніше сьогодні прес-центр ООС поінформував про те, що військові частини Об’єднаних сил створюють та укріплюють зони безпеки навколо населених пунктів на підконтрольній території на Донбасі, щоб убезпечити цивільних від ворожих обстрілів.

"Днями ворога було позбавлено можливості безкарно обстрілювати наші позиції в районі населеного пункту Золоте-4. Об’єднані сили нагадують, що збереження життя та здоров’я як військовослужбовців, так і цивільного населення, є одним з головних пріоритетів для командування Операції об’єднаних сил", - додали у штабі.

Нагадаємо, у серпні військовослужбовці 24 ОМБр ЗСУ спільно з ротою глибинної розвідки просунулися у так званій "сірій зоні" на Донбасі ще на кілька кілометрів і взяли під свій контроль населений пункт Шуми Донецької області.