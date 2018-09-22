У Москві затримали 2 учасників поодиноких пікетів з портретами Сенцова і Балуха

У Москві затримали Марину Натапову і Костянтина Котова, які стояли з поодинокими пікетами на підтримку засуджених Олега Сенцова і Володимира Балуха. Про це повідомляє російський сайт ОВД-Інфо.

"У Москві затримали Марину Натапову і Костянтина Котова, які стояли з поодинокими пікетами на підтримку засудженого режисера Олега Сенцова і проукраїнського активіста Володимира Балуха. Про це ОВД-Інфо повідомив сам Котов.

Затриманих відвезли у відділ поліції по району Арбат", - йдеться в повідомленні.

Як стало відомо ЗМІ, Натапова написала пояснювальну, після чого її відпустили з поліції. Вона розповіла ОВД-Інфо, що у відділі інший затриманий ткнув Котова в око, коли той підписував документи, після чого йому викликали швидку.

Перед цим інцидентом, за словами Натапової, нападник і затримані разом з ним чоловік і дівчина підходили до активістів і погрожували їм побиттям. Натапова припустила, що нападник може бути провокатором, і додала, що він знав про пікет на підтримку Сенцова.

Нагадаємо, Володимир Балух 19 березня 2018 року оголосив безстрокове голодування.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі його будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок. "Суд" у Криму засудив українця до 5 років колонії загального режиму і штрафу в 10 тисяч рублів (приблизно 4 тис. гривень) за сукупністю двох кримінальних справ. У своєму останньому слові Балух заявив про політичний мотив його кримінальної справи.

14 вересня заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз розповів журналістам, що Балуха вивели з камери і сильно побили.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вимагала від російської влади негайно допустити її до українського активіста, висловивши готовність виїхати в окупований Крим у будь-яку хвилину.

Олег Сенцов був незаконно засуджений у Росії в серпні 2015 року до 20 років колонії суворого режиму за сфабрикованим обвинуваченням у плануванні терактів в анексованому Криму. 14 травня 2018 року режисер оголосив безстрокове голодування, вимагаючи звільнення всіх українських політв'язнів у Росії.

З вимогою негайно звільнити Сенцова в останні місяці виступили численні діячі світової культури, а також політики і правозахисники. У США петиція на сайті Білого дому на підтримку українського режисера набрала більш як 100 тисяч підписів. Це означає, що згідно з американським законодавством, документ буде надіслано на розгляд профільного відомства.

Всього в Росії й анексованому Криму утримують близько 70 українських політв'язнів, серед них і журналіста Укрінформу Романа Сущенка, якого в РФ засудили до 12 років колонії суворого режиму за нібито шпигунство.