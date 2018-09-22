У США почалося голосування на проміжних виборах до Конгресу

У Сполучених Штатах, а саме в Міннесоті й Південній Дакоті, у п'ятницю розпочалося дострокове голосування на проміжних виборах до Конгресу. Самі ж вибори відбудуться 6 листопада. Про це повідомляє DW.

У наступні шість діб виборчі дільниці відкриються ще в чотирьох штатах, зокрема в Міссурі та Нью-Джерсі.

На проміжних виборах до Конгресу обирають усіх 435 депутатів Палати представників - нижньої палати Конгресу США, а також 35 зі 100 членів Сенату. Крім того, обиратимуть 36 губернаторів, а також членів законодавчих зборів 46 штатів.

Проміжні вибори мають вирішити долю республіканців. Демократи сподіваються отримати контроль над хоча б однією палатою американського Конгресу, щоб стримувати політику президента Дональда Трампа.

Крім того, є побоювання щодо зовнішнього втручання у вибори.