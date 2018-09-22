У Варшаві працівники бюджетної сфери протестували з вимогою більш високих зарплат

Близько 20 тисяч працівників бюджетної сфери вийшли на акцію протесту у Варшаві з вимогою більш високих зарплат. Про це повідомляє ЄП з посиланням на RMF 24.

В акції протесту взяли участь вчителі, пожежники, рятувальники, рядові працівники судів, люди, які працюють у сфері охорони здоров’я, соціальні працівники.

Вони вимагали негайного збільшення зарплат і зустрічі з прем’єром Матеушем Моравецьким.

"Якщо є гідна заробітна плата, то пенсійне забезпечення також буде гідним. Ми відчуваємо себе недооціненими. Нам ще потрібно багато законодавчих змін, щоб ми всі могли бути щасливими", - заявили протестувальники.

У демонстрації взяли участь профспілки з усієї Польщі, представники найбільших міст і невеликих містечок. Усі підкреслювали, що Польща потребує вищої заробітної плати і що вони не хочуть бути рабами в центрі Європи.

"З нас досить урядової політики, її зарозумілості, браку діалогу і брехні прем’єра Моравецького" - заявив представник однієї з профспілок.

Особливо протестувальники були обурені словами Ярослава Селліна, заступника міністра в уряді "Права і справедливості", який заявив, що "треба бути сліпим, щоб не помітити покращення становища працівників у Польщі".