У Запоріжжі стартував міжнародний фестиваль короткометражного кіно

Zaporizhzia international film festival (ZIFF) проводиться вже другий рік поспіль під дахом кінотеатру ім. Довженка. Конкурсна програма збирає короткометражні фільми вітчизняного й іноземного виробництва, створені протягом минулого року.

Його основна мета — підтримати українське кіно, а також популяризувати культуру кінематографа в Запоріжжі та країні.

«Цього року було надіслано понад двох із половиною тисяч фільмів (2514 — Авт.) з більш ніж 107 країн. Вони представлені в категоріях: національне кіно, ігрове, документальне та ігрова анімація. Національна програма є новою для фестивалю. Видно, що українське кіно є, що воно розвивається, дедалі більше технічно якісних і осмислених робіт. Вимоги до фільмів стали серйозніші. Якщо на перший ZIFF ми брали просто класні фільми, то цього року вони були б для нас на рівень нижчі. До нас надсилали роботи, які подавалися на премію «Еммі», такі, що мають номінації на Берлінському, Каннському фестивалі. Видно, що ми набуваємо статусу, я б сказав, що в Україні ZIFF у двійці кращих серед короткометражних фестивалів», — розповів «Дню» член журі Ілля Свідлер.

Кращу картину журі обирає за критеріями технічної якості, актуальності сценарію, роботи акторів та режисерів, постановників тощо. Також матиме місце й глядацьке голосування. Однак одними конкурсними фільмами фестиваль не обмежиться.

«Цього року позаконкурсну програми ми зробили максимально українською, оскільки минулого року українського короткого метра у нас було дуже мало. Зокрема у нас є гості з кіностудії Довженка, які покажуть свій новий фільм. Ми хочемо, щоб більше людей звертали увагу на національне кіно і, звичайно, дивилися на іноземне, як на приклад для наслідування», — розповіла директорка кінотеатру Марина Кудерчук.

У програмі ZIFFа також зустрічі з українськими режисерами, акторами, які будуть давати лекції, пов’язані зі створенням кіно.

Відкрили ZIFF фільмом від національної кіностудії О. Довженка «Казка про гроші». Фестиваль триватиме ще кілька днів до 23 вересня.

Євген ТЕРЕЩЕНКО, Запоріжжя

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