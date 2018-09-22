Україна опинилася серед країн-лідерів щодо відкритості даних, - Порошенко

22 вересня, 2018 - 18:18
Україна у щорічному рейтингу Open Data Barometer за 2017 рік поділила разом з Аргентиною друге місце серед держав, які досягли найбільшого прогресу у відкритті даних за останні чотири роки. Про це повідомив у Facebook Президент України Петро Порошенко.
"У щорічному рейтингу Open Data Barometer Україна розділила 2 місце, ставши лідером держав, які досягли найбільшого прогресу у відкритті даних за останні чотири роки. У зведеному ж рейтингу, до якого увійшли лише 30 країн світу, які підписали Міжнародну хартію відкритих даних, Україна посідає 17 сходинку", - написав Порошенко.
Він додав, що така оцінка відкритості України недвозначно демонструє, що ми рухаємося у правильному напрямку, продовжуючи реформувати країну.
Джерело: День