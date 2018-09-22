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Українців попередили про різке похолодання

22 вересня, 2018 - 13:15
Фото tvoemisto.tv

В Україні найближчими днями очікується погіршення погодних умов. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За даними Гідрометцентру, сьогодні в західних областях, 23-24 вересня в інших регіонах України очікується різка зміна погодних умов. Зокрема, пройдуть дощі, місцями з грозами, також очікується посилення вітру до 15-22 м/с.

Крім того, 22 вересня в Карпатському регіоні, 23 вересня в північній частині України місцями пройдуть сильні дощі. Також очікується значне зниження температури вночі від +6 до +12, вдень від +12 до +18. 23-24 вересня у високогір'ї Карпат пройдуть дощі з мокрим снігом, температура повітря становитиме від +1 до +6.

У Київській області 23-24 вересня прогнозується різка зміна погодних умов: пройдуть дощі (вночі 23 вересня місцями з грозами), посилення вітру до 15-20 м/с; значне зниження температури повітря.

Джерело: День

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