Українські паралімпійці здобули 11 медалей на чемпіонаті Європи з фехтування (відео)

На екваторі чемпіонату Європи з фехтування на візках у скарбничці паралімпійців України 11 медалей. Про це повідомили в прес-службі Національного комітету спорту інвалідів України.

"Ні дня без золотої нагороди - таким став девіз українських паралімпійців на чемпіонаті Європи з фехтуванння на візках, що проходить в сонячній Італії. У четвертий день змагань нашій команді вдалось вибороти 1 золоту та 2 срібні нагороди. Таким чином, в національної паралімпійської збірної команди України наразі - 4 золоті, 3 срібні та 4 бронзові медалі", - йдеться у повідомленні.

Переможцями четвертого дня змагань чемпіонату Європи стали:

Сергій Шавкун - шпага категорія С (найважче ураження) - золото.

Пашкова Ганна - рапіра категорія С - срібло.

Жіноча шпажна команда у складі Бреус Євгенії (кат.А), Мандрик Наталії (кат.А), Федоти Олени (кат.В) та Позняк Тетяни (кат. В) - вибороли срібну нагороду.

Нагадаємо, що у липні українські паралімпійці на етапі кубку світу з фехтування на візках у Варшаві здобули 1 золоту, 2 срібні та 1 бронзову нагороди.