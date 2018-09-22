Український полковник Братішко прийняв під своє командування ЛитПолУкрбриг

Український полковник Дмитро Братішко 20 вересня 2018 року підписав протокол та прийняв у польського бригадного генерала Зенона Бжушко під своє командування Литовсько-Польсько-Українську бригаду імені Великого гетьмана Костянтина Острозького.

Захід відбувся в Люблині у кімнаті слави командування Багатонаціональної бригади за участю особового складу ЛитПолУкрбриг та членів координаційної групи, передає Простір.pl.

Протокол передачі-прийому повноважень завірили голови національних делегацій координаційної групи - полковник ЗС Литовської Республіки Томас Масаітіс, полковник ЗС Республіки Польща Маріуш Чішовіч та полковник ЗС України Олексій Шандар.

"Це знакова та дуже відповідальна подія - Україна в особі українського командира та ще 17 офіцерів штабу бере на себе зобов’язання підтримувати набуті операційні спроможності командування ЛитПолУкрбриг й розвивати далі тісну співпрацю в форматі цієї багатонаціональної військової частини. Ми будемо працювати плідно із заступником - офіцером ЗС Литовської Республіки та начальником штабу - офіцером ЗС Республіки Польща у напрямку набуття взаємосумісності та злагодженості дій у виконанні тих завдань, які отримуватимемо від наших керівників", - зазначив Братішко.

Також, цього дня у люблинській філармонії відбувся святковий концерт з нагоди 3-річниці створення Литовсько-Польсько-Української бригади імені Великого гетьмана Костянтина Острозького та нагородження особового складу.