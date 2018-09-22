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Український школяр посів перше місце на міжнародних дебатах

22 вересня, 2018 - 09:32
Фото mon.gov.ua

Учень зі Львова Ярема-Лука Єлейко посів перше місце у фіналі Міжнародних молодіжних дебатів у Словаччині. Про це повідомляє прес-служба МОН.

"Учень львівського ліцею 28 Ярема-Лука Єлейко переміг у XII Міжнародному фіналі Міжнародних молодіжних дебатів, який проходив 20 вересня 2018 року у Братиславі (Словаччина)", - повідомили у відомстві.

Загалом у цьому етапі конкурсу взяли участь 24 школярі-переможці національних змагань, що посіли перші та другі місця в 12 країнах Центральної та Східної Європи. Протягом тижня у Братиславі вони змагалися в міжнародних кваліфікаційних раундах і півфіналі.

Ярема-Лука Єлейко став кращим серед чотирьох учасників, які вийшли у фінальні дебати довкола теми "Чи повинні канали теле- та радіомовлення бути краще захищеними від впливу уряду?".

Нагадаємо, у червні українські школярі здобули 6 медалей і дві відзнаки на Олімпіаді геніїв, що проходила у США.

Джерело: День

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