В афганській провінції Фар'яб на міні підірвалися діти: 8 загиблих, 6 поранених

На північному заході Афганістану в провінції Фар'яб у результаті вибуху наземної міни загинули восьмеро дітей, ще шість отримали поранення. Про це повідомляє Xinhua з посиланням на місцеву поліцію.

За словами представника поліції, жертви були віком від шести до дванадцяти років.

Відповідальність за атаку в селі Кох-е-Сайяд покладають на радикальний ісламістський рух "Талібан".

Бойовики "Талібану" та "Ісламської держави" зазвичай використовують саморобні вибухові пристрої, орієнтовані на сили безпеки, але смертельна зброя також завдає шкоди і цивільним особам.

Як повідомлялося раніше, у результаті вибуху смертника посеред демонстрації у східному Афганістані загинули 68 осіб, постраждали 165.